Anasayfa Video Galeriler Gündem ''ATMACA'nın vurduğu gemiye ne oldu merak ediyor musunuz?'' ''ATMACA'nın vurduğu gemiye ne oldu merak ediyor musunuz?'' 20 Haziran 2021 Pazar Saat: 16:50 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk milli gemisavar füzesi ATMACA'nın tam isabet vurduğu geminin görüntüsünü paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cf47a5939e943f8075b6c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da deprem sonrası korkutan olay! 4 katlı bina boşaltıldı Böylesi ancak Türkiye'de olur: Çatıdan kendisi indi, arkadaşını çıkardı Şanlıurfa'da ''sulama'' kavgası: Ölü ve yaralılar var Canlı yayında zor anlar! NTV spikeri depreme canlı yayında yakalandı Nejat İşler siyasete girdi... İşte katıldığı parti Mahkeme market tacizcisini serbest bıraktı! İstanbul'da turistler turistleri soydu! İnanılmaz hırsızlık kamerada İstanbul'da balkonda can pazarı! Kurtulmak için 5. kattan atladılar Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' lakaplı noktası tatilcileri bekliyor