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''ATMACA'nın vurduğu gemiye ne oldu merak ediyor musunuz?''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk milli gemisavar füzesi ATMACA'nın tam isabet vurduğu geminin görüntüsünü paylaştı.

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