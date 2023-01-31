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Bahçeli'den MHP'den istifa edenler için olay sözler

MHP lideri Bahçeli, Ankara'da yaşanan Sinan Ateş suikastı sonrasında MHP'de yaşanan istifa depremi için partisinin Meclis grup toplantısında çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

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