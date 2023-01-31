Bahçeli'den MHP'den istifa edenler için olay sözler

MHP lideri Bahçeli, Ankara'da yaşanan Sinan Ateş suikastı sonrasında MHP'de yaşanan istifa depremi için partisinin Meclis grup toplantısında çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d8e6b9b7f92a24f8632e33" allowfullscreen></iframe>