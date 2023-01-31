Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli'den MHP'den istifa edenler için olay sözler Bahçeli'den MHP'den istifa edenler için olay sözler 31 Ocak 2023 Salı Saat: 13:00 MHP lideri Bahçeli, Ankara'da yaşanan Sinan Ateş suikastı sonrasında MHP'de yaşanan istifa depremi için partisinin Meclis grup toplantısında çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d8e6b9b7f92a24f8632e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmetçik ''CİRİT'' füzesiyle tam isabet vurdu! İstanbul Boğazı’nda görme engelli çift denize düştü Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 yabancı uyruklu gözaltında İstanbul'da motosiklet çetesinden kanlı saldırı! Silahlı saldırı kamerada İstanbul'da trafik magandası kamerada! Bakan Soylu açıkladı! 4 ilde dev operasyon: 241 gözaltı Genç çift sokakta dans ettiği için tutuklandı Uçakta yolcuya ilk müdahale CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Sürücüler doluya trafikte yakalandı!