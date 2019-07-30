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  3. 30 Temmuz 2019 08:20

Bahçeli'nin danışmanından tepki çeken paylaşım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Bahçeli hakkında sosyal medyada paylaşım yapan bir şahsın özür dilediği görüntüleri paylaşınca tepki topladı.

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