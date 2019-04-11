Balkondan düşen çocuğun havada yakalanması kamerada
11 Nisan 2019 21:40
Balkondan düşen çocuğun havada yakalanması kamerada
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen küçük çocuğun vatandaşlar tarafından havada yakalanma anı kameralara yansıdı. Olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu anne ve baba kapıyı kilitleyip küçük çocuğunu evde yalnız bırakıp dışarı çıktı. Evin içinde sıkılan küçük çocuk, balkona çıkıp dışarıyı...