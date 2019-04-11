  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Nisan 2019 21:40

Balkondan düşen çocuğun havada yakalanması kamerada

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen küçük çocuğun vatandaşlar tarafından havada yakalanma anı kameralara yansıdı. Olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu anne ve baba kapıyı kilitleyip küçük çocuğunu evde yalnız bırakıp dışarı çıktı. Evin içinde sıkılan küçük çocuk, balkona çıkıp dışarıyı...

Video Galeri
Serbest Güreş Milli Takımı, İstanbul’a geldi
Serbest Güreş Milli Takımı, İstanbul’a geldi
Video Galeri
9 katlı binada duman paniği
9 katlı binada duman paniği
Video Galeri
Cinayet zanlısının adliye sevk edilme anı ortaya çıktı
Cinayet zanlısının adliye sevk edilme anı ortaya çıktı
Video Galeri
Galata Kulesi’nde feci olay
Galata Kulesi’nde feci olay
Video Galeri
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM