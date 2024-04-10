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  4. Bayram zehir oldu: 26 ölü, binlerce yaralı var

Bayram zehir oldu: 26 ölü, binlerce yaralı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3870 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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