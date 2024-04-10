Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayram zehir oldu: 26 ölü, binlerce yaralı var Bayram zehir oldu: 26 ölü, binlerce yaralı var 10 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 12:05 Güncelleme: 10 Nisan 2024 Çarşamba 12:05 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3870 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661656690bf5a9de7e0e0b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Koca, bayram namazını protesto edildiği şehirde kıldı Ayasofya bayram sabahında doldu taştı İstanbul'da bayram sakinliği: Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü Çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: Yaralılar var Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi Tatil cennetine akın: Son 48 saatte 30 binden fazla araç giriş yaptı Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da bayram öncesi ''huzur'' operasyonu Antalya'da tatilcilerin korktuğu başına geldi