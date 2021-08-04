Beyoğlu'nda silahlı bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu'nda, 3 kişi arasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanan kişi, tabancayla bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladı.

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