Anasayfa Video Galeriler Gündem Beyoğlu'nda silahlı bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti Beyoğlu'nda silahlı bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti 04 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 19:00 İstanbul Beyoğlu'nda, 3 kişi arasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanan kişi, tabancayla bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610ab99dd0422679d7581813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otoparkta büyük yangın: 86 araç kül oldu Alevlerin yaklaştığı Kemerköy Termik Santrali tahliye ediliyor Vali mangal için mesaj atanlara sitem etti: Ülke yanıyor, bugün piknik günü mü? Rus uçağının suyu boşluğa döktüğü anlar kamerada Yangından kaçan kelebek, vatandaşın elinden su içti Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de Ukrayna parlamentosunda bombalı saldırgan paniği İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz'' Çin'de yapay zekalı restoran açıldı