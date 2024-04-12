Anasayfa Video Galeriler Gündem Bin 177 kaçak sığınmacı daha yakalandı Bin 177 kaçak sığınmacı daha yakalandı 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 08:40 Güncelleme: 12 Nisan 2024 Cuma 08:40 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “KALKAN-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6618c95b005ebc60520c4943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar Pendik'te 22 yaşındaki genç intihar etti Üsküdarda saldırıya uğrayan motokurye 5 yerinden bıçaklandı CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırı: 7 yaralı var Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü