Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir Recep Tayyip Erdoğan daha aday adayı oldu Bir Recep Tayyip Erdoğan daha aday adayı oldu 22 Mart 2023 Çarşamba Saat: 14:05 Güncelleme: 22 Mart 2023 Çarşamba 14:05 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile adaş olmasıyla dikkat çeken 24 yaşındaki Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili olmak için başvuruda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641ae0f76fad0a1afd7d5d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sıfır konut satışlarında ilk soru değişti Ahsen TV muhabirinin sokak röportajı olay oldu! Muhabir çıldırdı, genç kız çıldırdı 6.8'lık depreme canlı yayında yakalandı Türkiye'ye asrın felaketinin yıktığı ilimiz üzerinden geri döndüler... Kaza sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı, görüntüler ile bir kez daha yıkıldı İstanbul'da sokak ortasında yasak aşk cinayeti Düzce'de büyük yangın! Fabrika alev topuna döndü Deprem anına ait yeni görüntü ortaya çıktı; 5 katlı bina böyle yıkılmış İstanbul'un 1600 yıllık surlarında pes dedirten görüntü