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Bir Recep Tayyip Erdoğan daha aday adayı oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile adaş olmasıyla dikkat çeken 24 yaşındaki Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili olmak için başvuruda bulundu.

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