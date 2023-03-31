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  4. Bir ülkeyi kum fırtınası vurdu: Göz gözü görmüyor

Bir ülkeyi kum fırtınası vurdu: Göz gözü görmüyor

Kuraklık ve iklim değişikliklerin yaşandığı Irak’ta baharın başlamasıyla birlikte kum fırtınası meydana geldi.

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