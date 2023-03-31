Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ülkeyi kum fırtınası vurdu: Göz gözü görmüyor Bir ülkeyi kum fırtınası vurdu: Göz gözü görmüyor 31 Mart 2023 Cuma Saat: 22:45 Kuraklık ve iklim değişikliklerin yaşandığı Irak’ta baharın başlamasıyla birlikte kum fırtınası meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6427384f8e0a1c0c576e6a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Günün en korkunç haberi: Evde 6 ceset bulundu Konutta işler tersine döndü! O evlerin satılması zorlaştı Tacizciye sokak ortasında baba kurşunu! Böyle vurdu Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen ismi geri çevirdi İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı İstanbul'da sol şeritte arızalanan araç zincirleme kazaya yol açtı Togg’un ilk talihlilerinden biri o oldu: ''2 yıldır bu yüzden araç almadım'' Enkaz altında ekmek paralarını arıyorlar Deprem bölgesinde en acı nöbet...