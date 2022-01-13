Anasayfa Video Galeriler Gündem Bomba iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor mu? Bomba iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor mu? 13 Ocak 2022 Perşembe Saat: 10:11 AK Parti'nin kurucularından CHP milletvekili Abdüllatif Şener, önümüzdeki seçimlerde MHP'nin AK Parti'nin yanında durmayacağını öne sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dfd08524668d492c1af013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeşilçam'ın efsane filminde saç baş yolduran ''sansür'': Komple kesip attılar! İETT şoförüne sokak ortasında darp! Zincir markette maske kavgası kamerada Bülent Ersoy'un Anıtkabir görüntüleri tepki çekti Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar Minik Ayşenur'un ölümünde korkunç itiraf ''Türkiye seçime giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak'' Nur Viral canlı yayında çılgına döndü: ''Getir bana parçalayacağım!'' ''Kaçak göçmenler Türkiye yolunda'' görüntüleri için resmi açıklama geldi