Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu görüntüler Türkiye'den geldi: Devekuşları firar etti Bu görüntüler Türkiye'den geldi: Devekuşları firar etti 22 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 14:15 Güncelleme: 22 Nisan 2024 Pazartesi 14:15 Ordu’nun Altınordu ilçesinde aracıyla seyir halinde iken yolda gezintiye çıkan devekuşu gören bir vatandaş o anları cep telefonu ile kayda aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662646e330e5f9e831031bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köfte ekmek 23 öğrenciyi hastanelik etti İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol'' Türkiye'nin yemyeşil cennetinden geriye bu kaldı IBAN’a para gönderenler dikkat: Borçlu çıkabilirsiniz Erdoğan Bağdat'ta böyle karşılandı Emniyet suç örgütlerinin suç aletlerini böyle sergiledi İstanbul'da korkunç cinayet: Arkadaşını öldürüp Rusya'ya kaçtı Sokak ortasında tekme tokat linç girişimi kamertada Yolcu uçağı fena karıştı: Polise yumruklu saldırı kamerada