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  3. 25 Şubat 2020 14:30

Cami avlusunda çıkan kavgayı sonlandırmak için ezan okudu

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan cami avlusunda aynı aileden olduğu iddia eidlen bir grup arasında kavga çıktı. Cami müezzini kavgayı sonlandırmak için bir kez daha ezan okudu.

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