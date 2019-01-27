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  3. 27 Ocak 2019 13:17

CHP'li Gürsel Tekin: ''İstanbullular zehir soluyor''

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul'daki hava kirliliğine dikkat çekti ve hastanelere solunum yolu şikayetiyle ilgili başvuruların arttığını söyledi.

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