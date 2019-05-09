  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Mayıs 2019 17:17

CHP'li vekilin içtiği su Meclis'i karıştırdı

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse kürsüde konuşurken su içti. Köse'nin su içmesine AK Partili vekiller "Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü" diye tepki gösterirken, HDP'li Tuma Çelik, "Laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim" ifadelerini kullandı.

Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
İstanbul'da inanılmaz ölüm ! Ölüm onu hiç beklemediği anda yakaladı
İstanbul'da inanılmaz ölüm ! Ölüm onu hiç beklemediği anda yakaladı
Video Galeri
Tolga Öcal, “İçtenlikle bir kez daha özür dilerim”
Tolga Öcal, “İçtenlikle bir kez daha özür dilerim”
Video Galeri
Bayrampaşa’da 2 daire alevlere teslim oldu
Bayrampaşa’da 2 daire alevlere teslim oldu
Video Galeri
İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması
İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması
Video Galeri
''Her şey çok güzel olacak'' sloganının sahibi konuştu
''Her şey çok güzel olacak'' sloganının sahibi konuştu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM