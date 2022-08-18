Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li Yıldırım Kaya: ''Okullar açılmadan okul öncesi öğretmen atamaları yapılmalı'' CHP'li Yıldırım Kaya: ''Okullar açılmadan okul öncesi öğretmen atamaları yapılmalı'' 18 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 17:05 CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'na "okullar açılmadan okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmeni atamaları yapılmalı" diyerek çağrıda bulundu Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fe47245a8be126dc633183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, Yemekteyiz yarışmacısı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti Can çekişen Marmara Denizi'nden sevindiren görüntüler Damat balkondan girip dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı Canlı yayında indirim hesabı yapan sunucu olay oldu Gürcistan vatandaşları alışveriş için Türkiye'ye akın etti Kan donduran görüntüler: Küçük çocuk havuzda herkesin gözü önünde boğuldu Kendi cenazesinde konuşup soruları yanıtladı Uçakta ilginç anlar: Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı