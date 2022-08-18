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  4. CHP'li Yıldırım Kaya: ''Okullar açılmadan okul öncesi öğretmen atamaları yapılmalı''

CHP'li Yıldırım Kaya: ''Okullar açılmadan okul öncesi öğretmen atamaları yapılmalı''

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'na "okullar açılmadan okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmeni atamaları yapılmalı" diyerek çağrıda bulundu

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