Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruyor
Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruyor
Korona pandemisinin etkileri bitmeden ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü, tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. İnsandan insana kolay bulaşmayan hastalığın yeni belirtilerinin tespit edildiğini kaydeden Doç. Dr. Tuğba Sarı, “Çiçek aşısı maymun çiçeği hastalığına karşı koruma sağlıyor. Özellikle 1980 yılından önce bu çiçek aşısıyla aşılananların yüzde 85’nin bu hastalığa karşı korunduğunu biliyoruz”...