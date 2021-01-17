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  3. 17 Ocak 2021 18:10

Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi

Video Galeri
Bartın açıklarında kuru yük gemisi battı!
Bartın açıklarında kuru yük gemisi battı!
Video Galeri
Adıyaman'da telefon numarasını istediği kız kardeşler tarafından böyle dövüldü
Adıyaman'da telefon numarasını istediği kız kardeşler tarafından böyle dövüldü
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Erdoğan konuşmasına izin vermedi: Sen mikrofonu milletvekilimize ver
Erdoğan konuşmasına izin vermedi: Sen mikrofonu milletvekilimize ver
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Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: Zarar 15 milyar TL!
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: Zarar 15 milyar TL!
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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji projelerinin açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji projelerinin açılış törenine katıldı
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