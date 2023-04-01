Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi 01 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 16:00 Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64282ae5129f8575722a2d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otomobil alev topuna döndü Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı Kamu denetim derneklerinden "özlük hakları iyileştirilsin" talebi Keşke 1 Nisan şakası olsaydı ama değil: İstanbul'da yeni salgın alarmı! Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada ''Erdoğan kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla çalıştım'' Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada Aile boyu katliamın altından borç çıktı! Selçuk Bayraktar paylaştı, Türkiye'nin yeni milli gururu ortaya çıktı