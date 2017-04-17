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  3. 17 Nisan 2017 22:20

Cumhurbaşkanı Erdoğandan AGİTe sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT raporuna sert tepki göstererek, "Sizin hazırladığınız siyasi içerikli raporları ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz" dedi.

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