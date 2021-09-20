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Cüneyt Arkın: Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, gençlerin refaha kavuşturulması gerektiğini belirterek "Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?" ifadelerini kullandı.

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