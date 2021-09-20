Cüneyt Arkın: Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?

Erdoğan Fransızca kitabı böyle tanıttı: ''Görüldüğü gibi bu da İngilizcesi''

Meğer Erdoğan'a göre ''abartılacak bir sorun değil''miş!

Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim için son kararı açıkaldı

Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan ''çılgın'' bu sefer öyle bir şey yaptı ki...