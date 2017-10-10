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  3. 10 Ekim 2017 10:56

Damat geleneksel şaka sırasında öldü

Çin’de damada yapılan geleneksek şaka, faciayla bitti. Ellerinden ve bacaklarından tutularak yerdeki tahta aksama vurulan damat, bu sırada başını sert biçimde zemine çarptı. Kendinden geçen adam, olay yerinde hayata gözlerini yumdu.

Bilgin Pro
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