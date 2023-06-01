Denizli’de kuvvetli yağış hayatı felç etti

Denizli’de öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Göle dönen cadde ve sokaklardaki olumsuzluklara anında müdahale eden belediye ekipleri, ulaşımın aksadığı noktalar için seferber oldu.

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