  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Denizli’de kuvvetli yağış hayatı felç etti

Denizli’de kuvvetli yağış hayatı felç etti

Güncelleme:

Denizli’de öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Göle dönen cadde ve sokaklardaki olumsuzluklara anında müdahale eden belediye ekipleri, ulaşımın aksadığı noktalar için seferber oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu
Yol, kamyonu yuttu
Pamukkale'de sağanak sonrası sel: Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu
Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi
Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü
80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada
NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi!
Kız Kulesi'nde metrelerce kuyruk oluştu
Galatasaray taraftarı, Belçika polisine üçlü çektirdi