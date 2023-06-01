Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizli’de kuvvetli yağış hayatı felç etti Denizli’de kuvvetli yağış hayatı felç etti 01 Haziran 2023 Perşembe Saat: 08:45 Güncelleme: 01 Haziran 2023 Perşembe 08:45 Denizli’de öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Göle dönen cadde ve sokaklardaki olumsuzluklara anında müdahale eden belediye ekipleri, ulaşımın aksadığı noktalar için seferber oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64783073e2c09e55273cebe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu Yol, kamyonu yuttu Pamukkale'de sağanak sonrası sel: Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü 80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi! Kız Kulesi'nde metrelerce kuyruk oluştu Galatasaray taraftarı, Belçika polisine üçlü çektirdi