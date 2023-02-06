Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremde yıkılan 7 katlı binanın enkazı gündüz görüntülendi Depremde yıkılan 7 katlı binanın enkazı gündüz görüntülendi 06 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 10:30 Güncelleme: 06 Şubat 2023 Pazartesi 10:30 Diyarbakır'da depremde yerle bir olan 7 katlı binanın enkazı gün ağarınca görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e0aca4b336080d31182ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şanlıurfa'da 6 katlı binanın yıkılma anı kamerada Kahramanmaraş depremini 22 gün önceden bildi Sivas'ta deprem anı kameraya yansıdı Enkaz altında kalan gencin yardım çığlığı kamerada Şanlıurfa'da enkazdan 1 kadın sağ olarak böyle çıkarıldı Kabus böyle başladı! Korkunç görüntüler ve ses kamerada Kabus 2 dakika sürdü! Gaziantep'te deprem anı kamerada Hatay’da 4 kişinin göçükten kurtuluş anları kamerada Gaziantep Kalesi depremde yıkıldı