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  4. Depremde yıkılan 7 katlı binanın enkazı gündüz görüntülendi

Depremde yıkılan 7 katlı binanın enkazı gündüz görüntülendi

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Diyarbakır'da depremde yerle bir olan 7 katlı binanın enkazı gün ağarınca görüntülendi.

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