Anasayfa Video Galeriler Gündem Dereden fırlayıp ördeği kapan su samuru görenleri şaşkına çevirdi Dereden fırlayıp ördeği kapan su samuru görenleri şaşkına çevirdi 21 Mayıs 2022 Cumartesi Saat: 15:30 Zonguldak’ta derede ördek yakalayan su samuru görenleri şaşkına çevirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6288db6daef5b21e0e1e6773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu ilimizde aciller doldu taştı! Uzmanlardan ''salgın var'' uyarısı Kadına şiddet önlemek istediler, başlarına gelmeyen kalmadı Türkiye'nin denizlerdeki hayaleti ortaya çıktı Sanal marketin aracıyla uyuşturucu ticareti Cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar kamerada Bu sefer taksici değil, yolcu şiddeti kamerada Türkiye için maymun çiçeği virüsü uyarısı Savaştan kaçan Ukraynalı baba dehşet saçtı Sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, polise çarpıp kaçtılar