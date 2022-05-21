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  4. Dereden fırlayıp ördeği kapan su samuru görenleri şaşkına çevirdi

Dereden fırlayıp ördeği kapan su samuru görenleri şaşkına çevirdi

Zonguldak’ta derede ördek yakalayan su samuru görenleri şaşkına çevirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

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