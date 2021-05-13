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Dev balina Mersin'de sahile vurdu

Mersin'de kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta büyük bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi.

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