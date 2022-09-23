Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın hayatını kaybetti Diyarbakır'da kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın hayatını kaybetti 23 Eylül 2022 Cuma Saat: 21:05 Diyarbakır'da kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632df55c3c882106ae2e28e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmaris'te yangının acı bilançosu açıklandı Erdoğan'dan muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı yanıtı: ''Onların derdi bizi niye gersin?'' Oh içimizin yağları eridi! Kadına şiddete, tekme tokat dayak! İstanbul'daki 1,5 milyon Euro'luk Sırp çete infazı kamerada! 57 bin TL’lik cep telefonunu almak için kuyruğa girdiler İzmir'de korkutan yangın! Alevler fabrikayı sardı Mansur Yavaş'ın vatandaşla diyaloğu gündem oldu İstanbul'da simitçi heykelinin simitlerini çaldılar Kılıçdaroğlu'ndan tarihi çağrı: ''Artık karar verin!''