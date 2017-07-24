  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Temmuz 2017 13:17

FETÖ'cülere idam ipi attılar

Siirt'te görülen FETÖ/PDY duruşmasında 110'u tutuklu 320 askerin yargılanması başladı. Askerler duruşmaya getirilirken toplanan bir grup idam sehpası kurarak idam ipi attı.

Video Galeri
Balıkçı Kenandan örnek davranış
Balıkçı Kenandan örnek davranış
Video Galeri
Çağrı Erhan, “Gençler hayallerinden vazgeçmesin”
Çağrı Erhan, “Gençler hayallerinden vazgeçmesin”
Video Galeri
Nijeryalı kuryenin midesinden 1 kilo 80 gram kokain çıktı
Nijeryalı kuryenin midesinden 1 kilo 80 gram kokain çıktı
Video Galeri
Çöpe bırakılan bebeğe hemşireler annelik yapıyor
Çöpe bırakılan bebeğe hemşireler annelik yapıyor
Video Galeri
Otobüs durağında sevişen çift olay oldu
Otobüs durağında sevişen çift olay oldu
Video Galeri
Antalya sahilleri ATV Motorlu Polis Timlerine emanet
Antalya sahilleri ATV Motorlu Polis Timlerine emanet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM