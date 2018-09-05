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  3. 05 Eylül 2018 13:11

Ece Erken: ''Murat Başoğlu silahla yayını basıp bizi tehdit etti''

Ece Erken Murat Başoğlu ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Ece Erken açıklamasında, Murat Başoğlu'nun, programı basıp yapımcının ağzına silah soktuğunu söyledi

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