Anasayfa Video Galeriler Gündem Emekli promosyonunda büyük vurgun Emekli promosyonunda büyük vurgun 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 12:40 Bankaların emeklilere maaş taşıma karşılığında verdiği emekli maaş promosyonlarını fırsat bilen dolandırıcılar şimdi de telefonla aradıkları emeklileri tuzağa düşürmeye çalışıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661cf6188e4361942f0dd493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erzurum Şeker Fabrikası'nda yangın paniği Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Soruyu bilemedi, stüdyoyu terk etti Korkutan bu yer yarıkları, Türkiye'de görüntülendi Bu da kırmızı altın: Bir avuç safranla, gram altının fiyatı eşitlendi Türkiye'nin en nostaljik kafesine ziyaretçi akını İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' Taş Kağıt Makas dizisine sürpriz konuk