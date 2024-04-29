  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma

Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri i Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yerel seçimlerin ardından ilk kez bir araya geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti
Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti
Çekilen araçlar kayboldu: Yediemin ''pek de emin'' değilmiş
Çekilen araçlar kayboldu: Yediemin ''pek de emin'' değilmiş
Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi
Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi
Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü
Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü
Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok''
Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok''
Ankara'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Türkiye'de bir ilk... Konyaaltı'nın Bebek Parkı sezona hazır
Türkiye'de bir ilk... Konyaaltı'nın Bebek Parkı sezona hazır
Antalya'da banka müdürüne ve ailesine mermili tehdit
Antalya'da banka müdürüne ve ailesine mermili tehdit
Sel suları barajı patlattı: Onlarca can kaybı var
Sel suları barajı patlattı: Onlarca can kaybı var