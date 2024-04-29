Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri i Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yerel seçimlerin ardından ilk kez bir araya geldi.

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