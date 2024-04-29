Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 20:40 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 20:40 Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri i Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yerel seçimlerin ardından ilk kez bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662fdb9b29894000a109f757" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti Çekilen araçlar kayboldu: Yediemin ''pek de emin'' değilmiş Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok'' Ankara'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var Türkiye'de bir ilk... Konyaaltı'nın Bebek Parkı sezona hazır Antalya'da banka müdürüne ve ailesine mermili tehdit Sel suları barajı patlattı: Onlarca can kaybı var