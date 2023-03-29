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Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 20 indirimin müjdesini verdi.

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