AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası bir gazetecinin "tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna "En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" yanıtını verdi.

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