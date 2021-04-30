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Erdoğan: ''En kötü ihtimalle Türkiye'deyim''

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası bir gazetecinin "tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna "En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" yanıtını verdi.

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