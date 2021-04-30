Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: ''En kötü ihtimalle Türkiye'deyim'' Erdoğan: ''En kötü ihtimalle Türkiye'deyim'' 30 Nisan 2021 Cuma Saat: 15:21 AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası bir gazetecinin "tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna "En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" yanıtını verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608bf653ae2e0b0459796ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Oyuncu Hülya Duyar'ın dans videosuna beğeni yağdı ''Alo fetva'' hattına ''Allah akıl fikir versin'' dedirten sorular! Sokak ortasında bıçaklı kavga anbean kamerada Youtuber'ın maske şakası pahalıya patladı! İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntüler Hatipoğlu genel düşünceyi yıktı! Kadınların regl halindeyken dua okuması doğru mudur ? İstanbul'da işyerine silahlı saldırı kamerada Bir korkutan açıklama daha: ''Bodrum varyantına hazır olun!'' Hindistan mutasyonu için korkutan sözler! Belirtileri açıklandı