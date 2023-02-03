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Erdoğan: Tek parti zihniyetini sandığa gömeceğiz

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İstanbul Sultanbeyli'de açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmaya çalışanlara karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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