Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: Tek parti zihniyetini sandığa gömeceğiz Erdoğan: Tek parti zihniyetini sandığa gömeceğiz 03 Şubat 2023 Cuma Saat: 16:25 Güncelleme: 03 Şubat 2023 Cuma 16:25 İstanbul Sultanbeyli'de açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmaya çalışanlara karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz.'' ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63dd0b476f2b0678c07b76c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hortum, dolu, sağanak... Bodrum'da hayat felç oldu! Soylu'dan büyükelçiye çok sert sözler: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek Aile dizisinin yayın tarihi açıklandı; yeni fragman geldi İrem Derici aşkını haykırdı: ''Bana çok iyi geliyor'' İzmir'de aynı anda 8 hortum panik yarattı! Hakkari'de çığ düştü! O anlar kamerada THY uçağında kavga! Kadın yolcuya tekme attı 9 büyükelçi Bakanlığa çağrılmıştı! İşte verilen mesaj İstanbul'un iki deresinde kirlilik alarmı! Kötü koku isyan ettirdi