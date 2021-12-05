Erdoğan'dan bir dolar ve faiz açıklaması daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te yaptığı açıklamada “Meselenin dolar olmadığını meselenin faiz olmadığını anlamak için bir adım geriye çekilip akıl ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir” dedi.

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