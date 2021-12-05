Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan bir dolar ve faiz açıklaması daha Erdoğan'dan bir dolar ve faiz açıklaması daha 05 Aralık 2021 Pazar Saat: 22:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te yaptığı açıklamada “Meselenin dolar olmadığını meselenin faiz olmadığını anlamak için bir adım geriye çekilip akıl ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ad16325476ec2210238943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili isimden olay açıklama: ''Parlamenter sisteme dönmek en büyük gericiliktir'' İstanbul'da ''koku'' alarmı! İGDAŞ'tan açıklama geldi Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke fena karıştı Alparslan Türkeş Vakfı'nında gerginlik! MHP'liler kapıya dayandı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in dekoltesi Altın Kelebek'i salladı Görüntüler ortaya çıktı: Emekli polis memuru yeğenine kurşun yağdırdı BTP liderinden Hacı Bektaş-ı Veli’ye ziyaret İstanbul trafiğinde bir garip ''keçi inadı'' anı... Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu