  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan'dan bir dolar ve faiz açıklaması daha

Erdoğan'dan bir dolar ve faiz açıklaması daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te yaptığı açıklamada “Meselenin dolar olmadığını meselenin faiz olmadığını anlamak için bir adım geriye çekilip akıl ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir” dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
AK Partili isimden olay açıklama: ''Parlamenter sisteme dönmek en büyük gericiliktir''
İstanbul'da ''koku'' alarmı! İGDAŞ'tan açıklama geldi
Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke fena karıştı
Alparslan Türkeş Vakfı'nında gerginlik! MHP'liler kapıya dayandı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in dekoltesi Altın Kelebek'i salladı
Görüntüler ortaya çıktı: Emekli polis memuru yeğenine kurşun yağdırdı
BTP liderinden Hacı Bektaş-ı Veli’ye ziyaret
İstanbul trafiğinde bir garip ''keçi inadı'' anı...
Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu