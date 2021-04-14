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Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İnşallah Kanal İstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız.'' dedi.

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