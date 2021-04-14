Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması 14 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 17:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İnşallah Kanal İstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6076fa4b238693281b60f1b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekrem İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid Taş, sopa, bıçak... Sokak ortasında birbirlerine girdiler! ''Kanı akarsa büyü bozulacak'' diye bağırıp... İşitme Engelliler Federasyonu’nda skandal görüntüler Robot köpek sahaya indi! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor İstanbul uçağındaki kavga dünya basınında Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü Hindular ölüme meydan okudu! Ganj Nehri'nde inanılmaz görüntüler Türk bilim insanı geliştirdi! Koronavirüsü 48 saatte yok ediyor