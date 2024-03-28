Anasayfa Video Galeriler Gündem Esenyurt'ta yangın: Mahsur kalanlar var Esenyurt'ta yangın: Mahsur kalanlar var 28 Mart 2024 Perşembe Saat: 12:20 Güncelleme: 28 Mart 2024 Perşembe 12:20 İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın çıktı. Çıkan yangına ekipler müdahale ederken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660536698dfe88ee590a26a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Geceleri nüfusu on binlere çıkıyor! Sadece 83 kişi sandığa gidecek İstanbul'da vahşet! Bıçakladığı eşini ölsün diye başında beklerken gözaltına alındı İstanbul'da kanlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni kriz! Çalışanlar iş bıraktı Kızlar kavga etti, erkekler ayıramadı PKK seviciler bu sefer de havalimanında olay çıkardı: Yaralılar var 53 ilde uyuşturucu operasyonu: 434 gözaltı İstanbul'da kırmızı ışıktaki otomobili taradılar