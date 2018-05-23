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EKONOMİ BAKANI'NDAN DÖVİZ AÇIKLAMASI
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  3. 23 Mayıs 2018 13:08

Eteğine basıla manken iç çamaşırıyla kala kaldı !

Rus manken Yulia Rybakova, Cannes Film Festivali'ndeki kırmızı halıda talihsiz bir kaza geçirdi.

Bilgin Pro
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