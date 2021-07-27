Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaziantep'te peş peşe patlamalar! Evler tahliye edildi Gaziantep'te peş peşe patlamalar! Evler tahliye edildi 27 Temmuz 2021 Salı Saat: 14:20 Gaziantep’te gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Gökyüzünü duman kapladı. Yangına müdahale sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ffec0882519856955edf93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB ve UNHRC arasında mültecilere yönelik iş birliği anlaşması İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi Komşular bu çığlıkları duymamazlıktan gelemedi! Suriyelilerin ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada Canlı yayında talihsiz kaza... Spiker neye uğradığını şaşırdı Bursa'da ''bu ne biçim gelenek'' dedirten düğün! Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler Artvin'deki sel felaketinden inanılmaz görüntü Kum fırtınası şehri böyle yuttu