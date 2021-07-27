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  4. Gaziantep'te peş peşe patlamalar! Evler tahliye edildi

Gaziantep'te peş peşe patlamalar! Evler tahliye edildi

Gaziantep’te gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Gökyüzünü duman kapladı. Yangına müdahale sürüyor.

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