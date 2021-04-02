  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım?
AK Partili vekilin lüks aracını görenler hemen telefona sarıldı!
Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi
Eşini yatak odasında başka biriyle yakalayınca olanlar oldu
Uyuyan öğrencinin üzerine ''geyik'' düştü!
İstanbul'da dehşet anları kamerada!
Erdoğan'a oy veren vatandaş Akşener'den bakın ne istedi
Boğaziçi öğrencilerinin duruşmasında arbede
Yiğit Bulut'tan 200 bin TL maaş iddiasına yanıt