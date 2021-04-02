Anasayfa Video Galeriler Gündem HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı 02 Nisan 2021 Cuma Saat: 21:00 Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60675bcc48ab3a57e9687b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım? AK Partili vekilin lüks aracını görenler hemen telefona sarıldı! Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi Eşini yatak odasında başka biriyle yakalayınca olanlar oldu Uyuyan öğrencinin üzerine ''geyik'' düştü! İstanbul'da dehşet anları kamerada! Erdoğan'a oy veren vatandaş Akşener'den bakın ne istedi Boğaziçi öğrencilerinin duruşmasında arbede Yiğit Bulut'tan 200 bin TL maaş iddiasına yanıt