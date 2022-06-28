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  4. Hey gidi koca çınar! Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Hey gidi koca çınar! Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Yeşilçam deyince akla ilk gelen isim olan ve unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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