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Hortum, dolu, sağanak... Bodrum'da hayat felç oldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hortum, dolu, rüzgar ve kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Denizde oluşan hortum ise kameraya yansıdı.

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