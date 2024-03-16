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  4. İliç'teki maden faciasında kayıp işçilerden ilk iz! Pikap bulundu

İliç'teki maden faciasında kayıp işçilerden ilk iz! Pikap bulundu

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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen heyelan faciasında, toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

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