Anasayfa Video Galeriler Gündem İliç'teki maden faciasında kayıp işçilerden ilk iz! Pikap bulundu İliç'teki maden faciasında kayıp işçilerden ilk iz! Pikap bulundu 16 Mart 2024 Cumartesi Saat: 17:35 Güncelleme: 16 Mart 2024 Cumartesi 17:35 Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen heyelan faciasında, toprak altında kalan pikaba ulaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f5ae465ac4eb58af0189a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Limanda feci kaza! Konteyner gemisi ortalığı savaş alanına çevirdi Murat Kurum: Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak ChatGPT'nin insansı robotundan yeni görüntüler İstanbul'da vinç devrildi; sahil yolu kapandı TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi İmamoğlu, Kuran gösteren kişiye böyle seslendi: ''Belli ki aldatılmış...'' Marmara Bölgesi'nde korktuğumuz başımıza geldi İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem 2 PKK'lı hain daha öldürüldü