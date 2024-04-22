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  4. İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol''

İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol''

İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Sirkeci Garı ziyareti sırasında Gazze'ye destek vermek için toplanan bir grup tarafından protesto edildi.

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