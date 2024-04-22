Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol'' İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol'' 22 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 15:35 İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Sirkeci Garı ziyareti sırasında Gazze'ye destek vermek için toplanan bir grup tarafından protesto edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662659aecc75e7912b0247c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köfte ekmek 23 öğrenciyi hastanelik etti Türkiye'nin yemyeşil cennetinden geriye bu kaldı Bu görüntüler Türkiye'den geldi: Devekuşları firar etti IBAN’a para gönderenler dikkat: Borçlu çıkabilirsiniz Erdoğan Bağdat'ta böyle karşılandı Emniyet suç örgütlerinin suç aletlerini böyle sergiledi İstanbul'da korkunç cinayet: Arkadaşını öldürüp Rusya'ya kaçtı Sokak ortasında tekme tokat linç girişimi kamertada Yolcu uçağı fena karıştı: Polise yumruklu saldırı kamerada