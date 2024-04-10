Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bayram sakinliği: Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü İstanbul'da bayram sakinliği: Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü 10 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 09:45 Güncelleme: 10 Nisan 2024 Çarşamba 09:45 İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1'lere kadar düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661635976a0416cfa0003ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayram zehir oldu: 26 ölü, binlerce yaralı var Bakan Koca, bayram namazını protesto edildiği şehirde kıldı Ayasofya bayram sabahında doldu taştı Çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: Yaralılar var Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi Tatil cennetine akın: Son 48 saatte 30 binden fazla araç giriş yaptı Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da bayram öncesi ''huzur'' operasyonu Antalya'da tatilcilerin korktuğu başına geldi