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  4. İstanbul'da bayram sakinliği: Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü

İstanbul'da bayram sakinliği: Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü

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İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1'lere kadar düştü.

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