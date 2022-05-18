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İstanbul'da hortum! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akşam saatlerinde yol kenarında çıkan hortum paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

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