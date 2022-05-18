Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da hortum! Korku dolu anlar kamerada İstanbul'da hortum! Korku dolu anlar kamerada 18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 10:05 İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akşam saatlerinde yol kenarında çıkan hortum paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62849ac6a4070444cd3dfab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR SADAT Başkanı Tanrıverdi'den canlı yayında dikkat çeken açıklama Ankara'da dehşete düşüren vahşet: 2,5 yaşındaki çocuğu tüple döve döve öldürdü İstanbul'da 38 katlı binada korkutan patlama Atatürk büstünde şaşırtan detay Bursa'da DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: ''Türkiye düşmanlarıyla çektirdiğin aile fotoğrafı...'' İbrahim Tatlıses damadına neden elini öptürmedi ? Bakan Nebati'den döviz ve enflasyon açıklaması Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren açıklama: ''Temmuzda düzenleme yapacağız''