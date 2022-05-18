İstanbul'da hortum! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akşam saatlerinde yol kenarında çıkan hortum paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62849ac6a4070444cd3dfab3" allowfullscreen></iframe>