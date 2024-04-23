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  4. İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler

İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler

Bakırköy’de site içerisinde bulunan 15 katlı bir binanın 13’üncü katında yangın çıktı. Site sakinleri kendilerini korku içerisinde sokağa attı.

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