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İstanbul'da otomobil alev topuna döndü

Beykoz'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

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