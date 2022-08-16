Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da silahlı dehşet kamerada İstanbul'da silahlı dehşet kamerada 16 Ağustos 2022 Salı Saat: 13:55 İstanbul'da "yan bakma" kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kavga sırasında bir kişinin silahını ateşlemek istediği ancak silahı tutukluk yapması sonucunda başarılı olamadığı görülüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fb779bcc2fe869923be9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu ''umarım linç yemem'' deyip yeni aracını tanıttı Şanlıurfa'da karakola roketli saldırı: Şehit ve yaralılar var Deniz kenarında sandalyeler havalarda uçuştu İstanbul'da inanılmaz hırsızlık: Parasını ödeseler bu kadar hızlı olmazdı! Mahmutyazıcıoğlu duruşmasında Ece Erken sanık ifadelerini duyunca bayıldı ''Karadeniz'de yeni doğalgaz rezerveleri bulundu!'' Petek Dinçöz kendi kınasından paylaştı İstanbul'da sevgili dehşeti! Mahallelinin kabusu oldular İstanbul'da sosyal medyada paylaşmak için ölümcül oyun kamerada