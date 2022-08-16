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İstanbul'da silahlı dehşet kamerada

İstanbul'da "yan bakma" kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kavga sırasında bir kişinin silahını ateşlemek istediği ancak silahı tutukluk yapması sonucunda başarılı olamadığı görülüyor.

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