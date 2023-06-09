Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu dehşeti İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu dehşeti 09 Haziran 2023 Cuma Saat: 10:30 İstanbul Fatih’te birbirine bıçak sallayan yabancı uyruklu 2 kişinin kavgası korku dolu anlara yol açtı. O anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6482d51064b99a195d6b8223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın sözde istihbaratçısı sınırda yakalandı Korkunç kaza kamerada! Esra Ezmeci'den sunucu Nur Viral'i utandıran tavsiye! ''Reklama gidelim'' Alev alan minibüsten kaçak yabancı uyruklu fışkırdı! Bir ilimiz daha sular altında! Sağanak sele dönüştü Turizm cennetinde dehşet! Köpekbalığı Rus turisti öldürdü İzmir'de korku dolu saatler... Gece gündüze döndü Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı Çağatay Akman eski sevgilisinden şikayetini geri aldı