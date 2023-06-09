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İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu dehşeti

İstanbul Fatih’te birbirine bıçak sallayan yabancı uyruklu 2 kişinin kavgası korku dolu anlara yol açtı. O anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

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