Anasayfa Video Galeriler Gündem İstinat duvarı çöktü; 11 otomobil enkaz altında kaldı İstinat duvarı çöktü; 11 otomobil enkaz altında kaldı 26 Mart 2023 Pazar Saat: 09:25 Yozgat'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı, park halindeki otomobillerin üzerine çöktü. Enkaz altında kalan 11 otomobil, kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641fe556ed3a2d33355062a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG'un yeni müjdesi fabrikadan yeni görüntülerle geldi Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu ABD’de hortum felaketi: 11 ölü Pompalı tüfekli ev sahibi - kiracı kavgası kamerada! Drift yaparken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti Şoke eden kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü bakın nereden çıktı! Özcan Deniz'e tokat atan eski eşinin cezası belli oldu Evi yakıp, o anları çekip sosyal medyada paylaştı