için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstinat duvarı çöktü; 11 otomobil enkaz altında kaldı

İstinat duvarı çöktü; 11 otomobil enkaz altında kaldı

Yozgat'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı, park halindeki otomobillerin üzerine çöktü. Enkaz altında kalan 11 otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
TOGG'un yeni müjdesi fabrikadan yeni görüntülerle geldi
Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu
Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu
ABD’de hortum felaketi: 11 ölü
Pompalı tüfekli ev sahibi - kiracı kavgası kamerada!
Drift yaparken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti
Şoke eden kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü bakın nereden çıktı!
Özcan Deniz'e tokat atan eski eşinin cezası belli oldu
Evi yakıp, o anları çekip sosyal medyada paylaştı